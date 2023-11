Kommunalpolitik in Düsseldorf Schlupflöcher zur Schadowstraße schließen

Düsseldorf · An der weitgehend autofreien Schadowstraße in der Düsseldorfer Innenstadt gibt es Stellen, an denen Autofahrer durchschlüpfen können – teilweise tun sie das nicht einmal mit Absicht.

22.11.2023 , 14:40 Uhr

Viele ortsfremde Autofahrer, die nicht in den Kö-Bogen-Tunnel fahren wollen, wählen instinktiv die Anliegerstraße rechts daneben – und landen in der Fußgängerzone der Schadowstraße. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel