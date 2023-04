Verkehr in Düsseldorf Schlechte Chancen für flächendeckendes Tempo 30

Düsseldorfs Mobilitätsdezernent Jochen Kral hatte keine guten Nachrichten für die Verfechter eines flächendeckenden Tempo-30-Gebotes in Düsseldorf. „In Deutschland ist es so, dass es laut Straßenverkehrsordnung kaum Möglichkeiten gibt, Tempo 30 flächendeckend einzuführen“ so Kral. „Den großen Umschwung von 50 auf 30 kann eine einzelne Kommune nicht realisieren.“ Kral saß kürzlich während der Diskussion zur Kampagne „Tempo runter, Leben rauf“ des Bündnisses Mobilitätswende Düsseldorf in der Christuskirche in Oberbilk mit auf dem Podium.