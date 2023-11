Brückenerneuerung in Düsseldorf-Flingern Rosmarinstraße deutlich länger gesperrt als geplant

In dem Zeitraum der Gleissperrung vom 24. bis 29. November 2023, in dem die neue Brücke eingehoben wird, kann es für die Anwohnenden zu nächtlichen Lärmbelästigungen aufgrund der Baustelle kommen. „Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte ist Baulärm leider nicht zu vermeiden. Wir bitten die Reisenden und Anwohner um Verständnis“, heißt es in einer Mitteilung der Bahn. Die betroffenen Anwohnenden würden direkt informiert.