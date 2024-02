Aufruf von Verdi Zweitägiger Warnstreik bei der Rheinbahn angekündigt

Beschäftigte in rund 30 kommunalen Verkehrsbetrieben zu einem zweitägigen Warnstreik am 29. Februar und 1. März auf, wie sie am Donnerstag mitteilte. Bestreikt werden rund 30 kommunale Verkehrsbetriebe, darunter sind alle großen Nahverkehrsunternehmen in NRW, neben der Rheinbahn die KVB in Köln, DSW21 in Dortmund oder etwa die Stadtwerke Münster.