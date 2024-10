Viele Wechsel im Management Der Durchgriff bei der Rheinbahn ist ein Ausnahmefall

In der Rheinbahn wird man schon mal durchgerüttelt. Das wissen die Düsseldorfer nur zu gut. Dass die Rheinbahn jedoch selbst so massiv durchgerüttelt wird wie dieses Jahr, ist eine Ausnahme, die ihresgleichen sucht. Natürlich ist die Stadttochter für den Nahverkehr immer wieder für Skandale und Skandälchen gut – man denke nur an boxende Kängurus beim Mitarbeiterfest oder am Bahnsteig entlang schrammende neue Bahnen –, aber ein solcher Eingriff in die Chefetagen des Unternehmens ist beispiellos.