Nahverkehr in Düsseldorf Rheinbahn verbietet E-Scooter in Bussen und Bahnen

Solch ein Brand in einem Bus oder einer Bahn berge erhebliche Gefahren für Fahrgäste und Mitarbeitende durch giftigen Brandrauch, Flammen und Explosionswirkung. Die im Brandfall freigesetzten Gase seien bereits in geringer Konzentration toxisch. Die Rauchfreisetzung erfolge in Sekundenschnelle und dazu meistens in erheblichem Umfang.