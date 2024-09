Stadtbahnlinie in Düsseldorf Warum es bei der U79 so häufig Sperrungen gibt - und wie es dort weitergeht

Am kommenden Wochenende sollen dann, so Schuster, die restlichen Bahnsteig-Elemente für den verlängerten Teil der Haltestelle in Richtung Düsseldorfer Innenstadt gesetzt werden. „Nach dem Sperrwochenende können die Fahrgäste der Linie U79 wieder wie gewohnt an der Haltestelle ‚Freiligrathplatz’ ein- und aussteigen“, sagt Schuster. Und: „In diesem Jahr ist keine weitere Sperrung geplant.“