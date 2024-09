Rheinbahn erneuert Gleise im Düsseldorfer Norden Umleitungen und Sperrungen für Autos, Busse und Bahnen

Die Bahnen enden vom Steinberg kommend bereits an der Haltestelle „Spichernplatz“, wenden und fahren wieder zurück. Der gesperrte Abschnitt zwischen den Haltestellen „Spichernplatz“ und „Unterrath S“ entfällt. Fahrgäste können alternativ die Ersatzbusse der Linie 707 nutzen. Diese fahren zwischen den Haltestellen „Spichernplatz“ und „Unterrath S“. Die Ersatzbusse halten in der Regel an den Straßenbahn-Haltestellen oder an einer Ersatzhaltestelle am rechten Rand der Fahrbahn.