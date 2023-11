Nahverkehr in Düsseldorf Rheinbahn erlaubt weiterhin E-Scooter in der U-Bahn

Düsseldorf · In Barcelona und London sind E-Scooter in der U-Bahn bereits verboten, ebenso in Hamburg. Grund sind Meldungen von Batteriebränden. Bei der Rheinbahn in Düsseldorf zögert man noch.

07.11.2023 , 08:10 Uhr

E-Scooter am Hauptbahnhof – noch dürfen sie in die U-Bahn mitgenommen werden. Foto: Bretz, Andreas (abr)