Ersatzbusse sind bis Montagfrüh im Einsatz Gleisbauarbeiten sorgen für Umleitungen im Düsseldorfer Süden

An gleich zwei Stellen im Düsseldorfer Süden arbeitet die Rheinbahn ab Freitagabend, 21 Uhr, bis Montag, 4. April, 4 Uhr, an den Gleisen: Kölner Landstraße im Bereich der Opladener Straße und Bonner Straße im Bereich Itterstraße. Die Änderungen in der Übersicht:



U 71/U 83 Die Bahnen fahren in Richtung Benrath ab „Universität Nord/Christophstraße“ über die Strecke der U73 und enden an der Haltestelle „Universität Ost/Botanischer Garten“. Von hier aus fahren die Bahnen zurück nach Rath und Gerresheim. Zwischen „Südpark“ und „Benrath Betriebshof“ sind Busse im Einsatz. Mehrere Haltestellen entfallen.



U 74/U 77 Die Bahnen enden in Richtung Holthausen an der Haltestelle „Kaiserslauterner Straße“. Von hier aus fahren die Bahnen zurück in Richtung Am Seestern. Auf dem gesperrten Abschnitt zwischen Haltestellen „Kaiserslauterner Straße“ und „Holthausen“ fahren Busse. Mehrere Haltestellen entfallen.



U 73 Die Bahnen enden von Gerresheim kommend an der Haltestelle „Universität Nord/Christophstraße“. Der Abschnitt zwischen den Haltestellen „Universität Nord/Christophstraße“ und „Universität Ost/Botanischer Garten“ entfällt. Alternativ kann man die U71 und U83 nutzen.



704 Die Bahnen enden von der Merziger Straße kommend am „Hauptbahnhof“. Der Abschnitt zwischen „Hauptbahnhof“ und „Universität Ost/Botanischer Garten“ entfallen.



Buslinie 724 Die Busse fahren zwischen „Kissinger Straße“ und „Holthausen“ eine Umleitung. Die Haltestelle „IKEA Reisholz“ wird an die Haltestelle“ IKEA, Haupteingang“ der Buslinie 727 verlegt. Die Haltestellen „Alice-Heye-Platz“, „Burgenlandweg“, „Werstener Friedhofstraße“, „Hilgener Weg“ und „Hinter den Höfen“ entfallen



Buslinie 817 Die Busse fahren in Richtung Heinrich-Heine-Allee ab der Haltestelle „Holthausen“ eine Umleitung. Die Haltestellen „Elbruchstraße“ und „Opladener Straße“ entfallen.



Infos für den Individualverkehr Die Bonner Straße ist wegen Bauarbeiten weiterhin zwischen Am Trippelsberg und Schöne Aussicht gesperrt. Die Buslinien 817 und NE7 werden umgeleitet. Die Kölner Landstraße ist für die Arbeiten am Wochenende in Richtung Innenstadt ab Einmündung der Burscheider Straße gesperrt. Die Leichlinger Straße wird zur Sackgasse. Auch die Fußgängerüberwege in Höhe der Einmündung der Leichlinger Straße und der Einmündung des Guerickewegs sind gesperrt. Infos 0800 6504030 (gebührenfrei).