Verkehr in Düsseldorf Rheinalleetunnel muss nachts gesperrt werden

Der Rheinalleetunnel wird ab Montag, 11. März, für vier Nächte in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Es stehen Wartungs-, Kontroll-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten an den technischen Einrichtungen an, wie die Stadt mitteilt. Die Arbeiter sind jeweils in der Zeit von 22 bis 5 Uhr im Einsatz. Am Freitagmorgen, 15. März, um 5 Uhr enden die Arbeiten.