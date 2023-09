Verkehr in Düsseldorf Rampe an der Kniebrücke mehrere Tage gesperrt

Düsseldorf · Eine Zufahrt der Rheinkniebrücke in Düsseldorf muss ab Montag für mehrere Tage gesperrt werden. Es ist dort ein Defekt aufgetreten. Die Fahrbahninstandsetzung an der Südbrücke läuft unterdessen weiter, was mit nächtlichen Sperrungen verbunden ist.

15.09.2023, 15:44 Uhr

Die Kniebrücke in Düsseldorf. Foto: Christoph Schroeter

Auf der Rheinkniebrücke in Düsseldorf muss am Montag, 18. September, ein defekter Ablauf der Brückenentwässerung erneuert werden. Die Arbeiten beginnen um 10 Uhr und werden bis voraussichtlich Ende der Woche andauern. Dafür muss die rechte Fahrspur der Auffahrrampe der Rheinkniebrücke in Oberkassel in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt werden. Die Rampe beginnt etwa 700 Meter vom Tunnelausgang Rheinalleetunnel aus gesehen. Die Überholspur auf der Rampe ist durchgehend frei. Die geplanten nächtlichen Arbeiten zur Erneuerung der Übergangskonstruktion an der Josef-Kardinal-Frings-Brücke laufen noch bis voraussichtlich Freitagmorgen, 22. September, 5 Uhr. Die von den Arbeiten betroffene Fahrtrichtung Düsseldorf wird in den Nächten innerhalb der verkehrsberuhigten Zeiten, jeweils von 21 bis 5 Uhr, komplett gesperrt. Die Fahrtrichtung Neuss, die Straßenbahnlinie sowie die Geh- und Radwege sind von der Sperrung nicht betroffen. Aufgrund der aktuellen Witterungslage gab es laut dem Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau eine erneute Verzögerung bei der geplanten Fertigstellung. Wegen der regenreichen Nächte der letzten Wochen hatten die nächtlichen Arbeiten zunächst nicht wie geplant bis zum 19. August abgeschlossen werden können. Sie mussten unterbrochen werden. Seit Montagabend wird an der Übergangskonstruktion der Südbrücke nun wieder gearbeitet. Bis auf Weiteres verbleiben die im Frühjahr verbauten Stahlplattenüberfahrten mit der Geschwindigkeitsbegrenzung zur Aufrechterhaltung der zwei Fahrspuren an Ort und Stelle.

