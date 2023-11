Für die Dauer der Weihnachtsmärkte Radverkehr auf der Schadowstraße wird umgeleitet

Ab dem 23. November wird es weihnachtlich in der Düsseldorfer Innenstadt. Dann starten die Weihnachtsmärkte, die sich diesmal in sechs verschiedene Themenmärkte zwischen Wehrhahn und Burgplatz aufgliedern. Das hat jedoch auch Auswirkungen auf den Fahrradverkehr. Denn in diesem Jahr können die Hütten auf der Schadowstraße um 180 Grad gedreht und somit beidseitig geöffnet werden. Besucher sollen damit auch den Radweg zum Flanieren nutzen, weshalb dieser während der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes ab 11 Uhr für den Radverkehr gesperrt wird. In beide Richtungen wird für Radfahrer dafür eine Umleitung eingerichtet. Schon ab morgen, 10. November, greifen die Maßnahmen, die vom Veranstalter D.live und dem Amt für Verkehrsmanagement geplant wurden. Der letzte Tag, an dem die Märkte öffnen, ist für den 30. Dezember vorgesehen.