Verkehrsversuch in Düsseldorf Radweg auf der Graf-Adolf-Straße erst einmal einkassiert

Wer an einer belasteten Straße lebt oder arbeitet, hat es in Düsseldorf sehr schwer, seine Situation zu verbessern. Ein Paradebeispiel ist dafür die Graf-Adolf-Straße. Seit Monaten warten die Anlieger darauf, dass es mit der gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) [hier sind Immobilienbesitzer unter bestimmten Umständen zu Investitionen verpflichtet] losgeht und die Hauseigentümer selbst Geld für die Verbesserung ihrer Straße in die Hand nehmen können.