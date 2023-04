Unfall in Düsseldorf Ermittlungen gegen Stadt-Mitarbeiter nach Fahrradunfall auf Heuss-Brücke

Nach dem Unglück hat die Stadt reagiert und das Geländer an der Unfallstelle mit einem Zaun provisorisch geschützt. Auch die Bordsteinkanten auf dem Boden erhielten Markierungen. Zugleich hat die Stadt eingeräumt, dass die Arbeiten an vielen Brücken in Verzug sind. Als die Bundesvorschrift 2018 in Kraft trat, hat die Stadt ein Konzept aufgestellt, um die Brückengeländer nach und nach zu erhöhen. Demnach brauchen 184 Bauwerke auf 12,5 Kilometern Länge höhere Brüstungen. Erst 30 von ihnen mit 5,1 Kilometern Länge wurden bis zum vergangenen Jahr ertüchtigt – etwa 100 fehlen noch.