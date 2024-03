Verkehr in Düsseldorf Das lange Warten auf einen Radweg

Düsseldorf · Auf der Vennhauser Allee in Düsseldorf-Eller zeigt sich, wie schwierig die Planung eines Radwegenetzes sein kann. Auf einem 200 Meter langen Teilstück fehlt es einfach an Platz. Die Stadt gibt sich nun mit einem Radfahrstreifen in eine Richtung zufrieden.

13.03.2024 , 09:17 Uhr

An der Ecke Krippstraße wurde ein Stück Radweg angelegt, auf Höhe der Von-Krüger-Straße endet er nach 20 Metern schon wieder. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel