Schwerpunktaktion in Düsseldorf Viel zu tun beim Kontrolltag der Radler

Düsseldorf ist ein gefährliches Pflaster für Radfahrer. Im vorigen Jahr gab es 1102 Unfälle mit Radlern – ein Zuwachs von fast 20 Prozent. Die Polizei reagiert mit Schwerpunktkontrollen, bei denen auf das Verhalten der Radler geachtet wird. Aber auch Auto- und Lkw-Fahrer sind an solchen Tagen im Fokus, denn sie bringen nicht selten Radler in Gefahr. Wir waren am Dienstag bei einem Kontrolle auf der Königsallee dabei. An der Girardet-Brücke ging es vor allem um Rotlichtverstöße.