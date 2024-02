Baustelle in Düsseldorf Politik kritisiert Bahn massiv für RRX-Planung

Die Bahn steht für ihre Verkehrsplanung zur RRX-Baustelle im zentralen Abschnitt in Düsseldorf weiterhin stark in der Kritik. Nach der Stadt erhoben am Mittwochabend auch die Fachpolitiker im Ordnungs- und Verkehrsausschuss starke Vorwürfe. Dabei ging es auch um Aussagen, die die Bahn-Projektleiterin für den Rhein-Ruhr-Express Katharina Neumann jüngst in einem Interview mit unserer Redaktion traf, in welchem sie wiederum die Kritik der Stadt zurückgewiesen hatte.