Verkehr in Düsseldorf Zehn neue Mobilstationen im neuen Jahr

Jetzt geht es auch in Stadtteile, die nicht direkt an die Stadtmitte angrenzen. „Im Frühjahr soll an der S-Bahnhaltestelle Rath-Mitte die nächste Mobilitätsstation entstehen“, so Kral. Dadurch werde nicht nur ein weiteres Wohnquartier bedient, erstmals werde auch ein wichtiger S-Bahn-Knotenpunkt mit dem Angebot verknüpft. Pendler erhielten flexible Anschlussoptionen an die urbane Mobilität.