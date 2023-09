Parking Day auf der Rethelstraße Ein Tag in Düsseldorf mit 16 Parkplätzen weniger

Von der Brehmstraße kommend sah der Anfang der Rethelstraße genauso aus wie an jedem anderen Samstag. Einige Ladenbesitzer hatten Verkaufsstände vor die Türen und ihre Schaufenster platziert, einige Autofahrer ließen ihr Pkw während des Einkaufs einfach in der zweiten Reihe stehen, Passanten drängelten sich über den Bürgersteig. Und doch änderte sich in der Mitte der Rethelstraße plötzlich das Bild. Wo sonst zwei Fahrzeuge Parklücken fanden, stand ein Caféhaus-Tisch mit Plätzchen, wo an jedem anderen Samstag drei Autos gestanden hätten, informierten Vertreter des Ernährungsrates Düsseldorf über ihr Anliegen. Oder auf einer kleinen Tischtennisplatte schlugen Jung und Alt den kleinen weißen Ball übers Netz. Insgesamt 16 Parkplätze wurden ihrer „natürlichen Bestimmung“ enthoben und für einige Stunden umgestaltet.