Kontrollen zum Schulbeginn in Düsseldorf Ordnungsamt verteilt fast 6000 Knöllchen vor Schulen

Zudem wurden Verwarnungen an Autofahrer erteilt, die rücksichtslos auf Geh- und Radwegen parkten oder zu dicht an Kreuzungen und Einmündungen standen (Fünf-Meter-Regel). So schränken sie die Sicht auf Kinder ein, die die Straßen überqueren. Die Stadt hatte die Kontrollen zuvor angekündigt.