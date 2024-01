Verkehr in Düsseldorf-Oberkassel Ampel an Bahnübergang wochenlang defekt

Die Ampel befindet sich zwischen den Haltestellen „Luegplatz“ und „Barbarossaplatz“ und soll Fußgängern und Radfahrenden das sichere Überqueren der Straßenbahnschienen ermöglichen. Per Lichtsignal und Ton wird in der Regel vor einer durchfahrenden Tram gewarnt – in den vergangenen Wochen habe es weder eine sichtbare noch hörbare Warnung gegeben. Auf der Strecke fahren die U-Bahn-Linien U75, U76 und U77.