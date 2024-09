Symbol für Weltoffenheit und Toleranz Düsseldorfs OB zofft sich mit dem Stadtrat über Ampelpärchen

Gleichgeschlechtliche Ampelpärchen sollen ein Symbol für Weltoffenheit und Toleranz sein, im Stadtrat waren sie aber vor allem Anlass für Streit zwischen Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und der Mehrheit der Fraktionen. Die hat am Donnerstag beschlossen, dass an Fußgängerampelanlagen an der Heinrich-Heine-Allee, der Königsallee und dem Johannes-Rau-Platz „gleichgeschlechtliche Vielfalts-Ampelpärchen und Radschlägersymbole“ installiert werden. Der OB hatte jedoch zuvor in der Sitzung angekündigt, diesen Beschluss zu beanstanden. So solle rechtlich für Klarheit gesorgt werden.