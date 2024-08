Streit ums Auto in Düsseldorf „Autofahren muss unbequemer werden“

Während Stadt und Politik die Verkehrswende voranbringen wollen, wächst die Zahl der Autos in der Stadt stark. Kostenpflichtiger Inhalt Sogar mehr Pkw als Einwohner kamen 2023 in Düsseldorf hinzu. Wie fällt darauf die Reaktion der Politik aus und wie will man dieser Entwicklung begegnen? In einer Grundsatzfrage kommen ausgerechnet die Kooperationspartner CDU und Grüne zu ganz unterschiedlichen Einschätzungen.