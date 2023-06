Verkehr in Düsseldorf Letzter Schliff für den Aachener Platz

Düsseldorf · Am Aachener Platz an der Grenze der Düsseldorfer Stadtteile Bilk und Flehe entsteht noch in diesem Sommer eine weitere Mobilstation. Die Politiker der Bezirksvertretung 3 begrüßen die Entscheidung, sie sehen jedoch an anderer Stelle noch Verbesserungsbedarf.

14.06.2023, 13:50 Uhr

Der Aachener Platz wirkt nach dem Umbau viel strukturierter. Auf der zentralen Insel soll eine Mobilitätsstation entstehen. Foto: Lindschulte

Von Marc Ingel

Die Umbauarbeiten am Aachener Platz unter Federführung des Büros Lindschulte vergingen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer zwar nicht im Fluge, sie dauerten statt der ursprünglich geplanten 16 Monate am Ende aber nur zwölf – und notwendig waren sie allemal. Denn bis zum vergangenen Jahr war der Aachener Platz ein stark zergliederter Knotenpunkt mit einer Stadtbahn- und mehreren Bushaltestellen, Taxistellplätzen und einer bisher uneinheitlichen Radverkehrsführung.