Verkehr in Düsseldorf Erste Mobilitätsstation für Oberkassel an der Drususstraße

Jetzt bekommt auch Oberkassel seine erste Mobilstation – und zwar an der Drususstraße. Der Standort liegt in unmittelbarer Nähe der Stadtbahnhaltestelle. Folgende Module werden realisiert: zwei Carsharing-Stellplätze, eine Sharingstation für Leihfahrräder und E-Scooter, eine Reparaturstation, eine gesicherte und begrünte Fahrradabstellanlage mit acht Stellplätzen, drei Fahrradbügel für sechs Fahrräder, ein Lastenradautomat für drei Lastenräder zum Ausleihen sowie neue Sitzgelegenheiten. Die Planung wird der Bezirksvertretung 4 in der Sitzung am Mittwoch, 20. März, 15 Uhr, im Rheinblick 741, Pariser Straße 41, vorgestellt.