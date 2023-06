Düsseldorf-Unterbilk Mobile Redaktion am Samstag zum Thema Anwohnerparken

Düsseldorf · Ganz schön teuer: 360 Euro soll der Bewohnerparkausweis bald in zentralen Düsseldorfer Stadtteilen kosten. Was halten Sie davon? Wir wollen bei unserer Mobilen Redaktion am Samstag von 11 bis 12 Uhr auf dem Friedensplätzchen in Unterbilk die Meinung der Betroffenen dazu hören.

09.06.2023, 12:33 Uhr

Das Parken in Wohngebieten soll teurer werden. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Von Alexander Esch