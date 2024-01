IDR-Bahn in Düsseldorf Mit der Rangierlok durch den Stadtsüden

Es gibt eine ganz besondere Stelle auf der Schienenstrecke zwischen dem Bahnhof der Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz (IDR) an der Oerschbachstraße und dem Reisholzer Hafen: In nur wenigen Metern Entfernung fährt die gelbe Rangierlok mit dem grünen Schriftzug IDR mit langsamer Rangiergeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern an der Rückseite der Henkel-Kita an der Niederheider Straße vorbei.