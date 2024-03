Verkehrssicherheit in Düsseldorf Mehr rote Farbe soll Radverkehr sicherer machen

Düsseldorf · An Kreuzungen geht die Stadt neue Wege, um die Aufmerksamkeit für Radfahrer zu erhöhen. Eine Testphase startet jetzt auf dem Lastring an 13 Kreuzungen. Was dort genau geplant ist.

07.03.2024 , 16:45 Uhr

Nicht nur an gefährlichen Stellen wie hier, sondern auch an Radverkehrsfurten an Kreuzungen soll mehr rote Farbe zum Einsatz kommen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)