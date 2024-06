Hoffnung für Problemlinie in Düsseldorf Mehr Bahnen für die U79

Düsseldorf · Die Duisburger Verkehrsgesellschaft hat nun doch mehr Bahnen von der Rheinbahn gemietet. So soll das Angebot auf der U79 endlich zuverlässiger werden. Was DVG und Rheinbahn vereinbart haben und was das bringen soll.

06.06.2024 , 14:48 Uhr

Die U79 fährt in Duisburg und Düsseldorf. Foto: Bretz, Andreas (abr)