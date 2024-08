Fahrradunfälle in Düsseldorf Mahnwache für getöteten Radfahrer an Kalkumer Schlossallee

Rund 30 Düsseldorfer und Duisburger Radfahrende nahmen an einer Mahnwache auf der Kalkumer Schlossallee in Höhe der Querung An der Anger/Tiefenbroicher Weg teil. Dort war im Juli vor einem Jahr ein Pkw mit einem 40-jährigen Pedelec-Fahrer aus Duisburg kollidiert, der noch am selben Tag seinen schweren Verletzungen erlag. „Hier muss endlich eine Ampel her – ist ein Toter nicht genug?“, sagte Lerke Tyra, Vorsitzende des ADFC Düsseldorf bei der Wache. Bei dieser wurde ein weiß lackiertes Fahrrad aufgestellt, ein sogenanntes „Ghost Bike" – Warnung, Mahnung und Zeichen der Trauer in einem.