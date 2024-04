„Cargobike Roadshow“ gastiert in Düsseldorf Lastenräder testen auf dem Burgplatz

Am Dienstag, 23. April, lädt die Stadt Düsseldorf zu einem großen kostenlosen Test-Tag für Lastenräder ein. Die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen (AGFS) richtet dazu in mehreren Kommunen die „Cargobike Roadshow“ aus. Von 12 bis 17 Uhr können sich Interessierte auf Höhe Rathausufer 8, Ecke Burgplatz in der Altstadt rund um das Thema informieren und die Fahrräder auch selbst ausprobieren. Zwölf verschiedene E-Lastenräder werden vor Ort zur Verfügung stehen. Die Beratung durch das Roadshow-Team erfolgt neutral. Für eine Testfahrt muss ein Ausweis vorgelegt werden. Insgesamt sind keine Vorerfahrungen notwendig.