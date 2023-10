Verkehrswende in Düsseldorf Jetzt gibt es auch Lastenräder mit Kindersitz zum Leihen

Düsseldorf · Bislang gab es an den Lastenradautomaten in Düsseldorf nur Räder zum Transport von Gegenständen. Jetzt ist das Angebot erweitert worden, auch Kinder können mitgenommen werden. Wo es das gibt, wie es gebucht werden kann und was es kostet.

26.10.2023, 12:36 Uhr

An der Mobilitätsstation Kirchplatz: Katharina Metzker, Leiterin des Amtes für Verkehrsmanagement, und David Rüdiger, Geschäftsführer der Connected Mobility Düsseldorf. Foto: Connected Mobility Düsseldorf

An den Mobilitätsstationen können nun Lastenräder zum Transport von Kindern ausgeliehen werden. Auf’m Hennekamp, an Bachplätzchen, Friedensplätzchen und Kirchplatz steht nun jeweils ein Rad mit Sitzbank und Gurten zur Verfügung. Laut Straßenverkehrsordnung dürfen Kinder bis sieben Jahre und nicht größer als 120 Zentimeter Platz nehmen. Zudem müssen die Kinder alleine sitzen können, Babys dürfen nicht mitfahren.