Verkehr in Düsseldorf Lastenrad-Förderung - so viele Autos wurden abgeschafft

Seit 2021 gibt es in Düsseldorf das städtische Förderprogramm für Lastenräder, das bislang 1230 Menschen in Anspruch genommen haben. 869 davon haben an der Evaluation der Stadt teilgenommen. Die Umfrage kommt zu dem Ergebnis, dass 99 Prozent der Geförderten mit dem Lastenrad sehr zufrieden sind.