Verkehrsachse in Düsseldorf Kö-Bogen-Tunnel an mehreren Tagen gesperrt

Düsseldorf · In der kommenden Woche müssen sich Autofahrer in der Düsseldorfer Innenstadt auf Verkehrsbehinderungen einstellen, der Kö-Bogen-Tunnel wird in mehreren Nächten gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet.

02.09.2024 , 15:08 Uhr

Die Einfahrt in den Kö-Bogen-Tunnel von der Berliner Allee aus. Foto: Marc Ingel

Autofahrer in der Düsseldorfer Innenstadt müssen sich in der kommenden Woche auf Verkehrsbehinderungen einstellen, der Kö-Bogen-Tunnel wird in mehreren Nächten gesperrt. Das teilte die Stadt mit. Für routinemäßige Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten muss der Tunnel in der Zeit von Montagabend, 9. September, bis Freitagmorgen, 13. September, nachts jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens gesperrt werden. Die Wartungsarbeiten an den technischen Einrichtungen werden in den Tunnelarmen des Süd-Nord-, Süd-West-, Nord-Süd-, Nord-West- und Nord-Ost-Tunnels sowie im Spindelbauwerk vorgenommen. Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage Libeskind ist jeweils bis 21 Uhr möglich. Danach kann erst wieder ab 5 Uhr in die Tiefgarage ein- und ausgefahren werden. Das gleiche gilt für die Anlieger, die die Tiefgarage vom Dreischeibenhaus und die Tiefgarage vom Kö-Bogen 2/Schauspielhaus nutzen. Die Parkhausbetreiber wurden bereits im Vorfeld darüber informiert. Besuchern des Schauspielhauses wird dringend empfohlen, mit Bussen oder Bahnen zur Vorstellung zu kommen oder auf andere Parkmöglichkeiten auszuweichen. Eine Umleitung führt über die Maximilian-Weyhe-Allee, Hofgartenrampe, Oederallee in den Rheinufertunnel beziehungsweise über die Jägerhofstraße, Jacobistraße, Tonhallenstraße und Oststraße in die Graf-Adolf-Straße. Von Süden aus geht es über die Karl-Rudolf-Straße, Oststraße, Tonhallenstraße und Jacobistraße auf die Jägerhofstraße.

(csr)