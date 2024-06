Marode Brücken über den Rhein Die Südbrücke in Düsseldorf muss abgerissen werden

Was sich bereits Kostenpflichtiger Inhalt seit mehr als einem Jahr abzeichnete, ist jetzt Gewissheit: Die Südbrücke muss abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. „Eine vollständige Sanierung der in den 1950er Jahren gebauten Brücke inklusive der notwendigen Anpassungen an die heutigen und zukünftigen verkehrlichen Anforderungen ist nicht möglich“, teilte der Landesbetrieb Straßen NRW jetzt mit.