Drastische Folgen Die Südbrücke in Düsseldorf muss abgerissen werden

Was sich bereits Kostenpflichtiger Inhalt seit mehr als einem Jahr abzeichnete, ist jetzt Gewissheit: Die Südbrücke - oder auch Josef-Kardinal-Frings-Brücke - muss abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. „Eine vollständige Sanierung der in den 1950er-Jahren gebauten Brücke inklusive der notwendigen Anpassungen an die heutigen und zukünftigen verkehrlichen Anforderungen ist nicht möglich“, teilte der Landesbetrieb Straßen NRW jetzt mit.