Rad-Wettbewerb Düsseldorf hofft auf 10.000 Teilnehmer beim Stadtradeln 2023

In Düsseldorf gibt es mehrere Fahrradzählstellen, etwa am Mannesmannufer. Jeder Radler, der an dem etwa zwei Meter großen Zähler vorbeifährt, wird gezählt, aktuell sind das hier 240.000. Im Laufe des Jahres wird diese Zahl weiter steigen. Mit ein Grund dürfte auch das „Stadtradeln“ sein. Der bundesweite Wettbewerb findet in Düsseldorf zum zehnten Mal vom 12. Mai bis 1. Juni statt.