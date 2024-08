Digital Bezahlen fürs Parken Handyparken breitet sich in Düsseldorf immer mehr aus

Die Digitalisierung des Parkens wird übrigens noch weiter voranschreiten. So kündigt Easypark jetzt auch eine Kooperation mit Q-Park an. Ab Mitte des Monats kann in 13 Q-Park-Garagen in Düsseldorf das sogenannte Kameraparken mit EasyPark genutzt werden (bislang nur über die Q-Park-App). Wird die Funktion in der App aktiviert, öffnet sich die Schranke nach dem Scan des Kennzeichens. Nach dem Ausfahren wird der Parkvorgang automatisch abgerechnet. Auch hier entfällt also der Gang zum Parkscheinautomaten komplett.