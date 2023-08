Verkehr in Düsseldorf Gesperrte Brücke im Hafen sorgt für Ärger und Verwirrung

Das nächste Problem taucht schon wenige Meter später auf: Geht es weiter auf der Plockstraße oder rechts ab in die Hammer Dorfstraße? Mit der Frage sind wir nicht allein. Ein Paar steht dort mit seinen E-Bikes und weiß auch nicht weiter. Man sei gerade schon eine Straße zuvor abgebogen, jetzt würden sie es mal weiter geradeaus probieren. Den Hinweis, dass der Weg in die Hammer Dorfstraße vermutlich doch der richtige sei, schlagen sie in den Wind.