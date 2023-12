Radverkehr in Düsseldorf Radfahrstreifen auf einem Stück der Koblenzer Straße

Das ändert jedoch nichts an der Sichtweise der Stadt, den Radverkehr in Richtung Hauptzentrum nun komplett aus der Paul-Bonatz-Straße bis zur Einmündung Wilhelm-Kreis-Straße zu nehmen. Dass dieser aber an dieser Engstelle wieder dem Radverkehr in Richtung Urdenbach und den Fußgängern zugeführt werden soll, sehen die BV-Mitglieder kritisch. Eine Weiterführung bis zur Peter-Behrens-Straße mache da doch mehr Sinn, führte Anke Nübold (Grüne) aus. Doch weil das mit einer Rampenführung, die für die Radfahrer an dieser Stelle benötigt würde, zu kompliziert sei, hat die Stadt bei der Planung der Protected Bike Lane darauf erstmal verzichtet. Auch eine vorgeschlagene Zweirichtungsführung der Radfahrer auf dem drei Meter breiten Schutzstreifen (Jörg Dietrich, CDU) hält die Fachverwaltung für nicht umsetzbar: Dafür sei auf der Koblenzer Straße zu wenig Platz, so Köster. Gebaut werden soll im Laufe des kommenden Jahres (Baukosten rund 180.000 Euro aus der Pauschale zur Radverkehrsförderung.). Geplant ist ein mindestens drei Meter breiter Radweg plus ein halber Meter Sicherheitsabstand zum Motorisierten Individualverkehr. Zusätzlich werden sogenannte wellige Orca-Elemente – sie haben diesen Namen, weil sie aussehen wie Rücken von Killerwalen – sowie flexible Poller als Begrenzung eingebaut.