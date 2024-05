„Das ist eine Katastrophe“ Für Radstreifen auf der Hansaallee in Düsseldorf fallen 240 Parkplätze weg

Die zweite Radleitroute soll von der Böhlerstraße am Stadtrand zu Meerbusch bis zum Neusser Tor in Gerresheim führen. Die konkreten Plänen liegen nun für den ersten Abschnitt von insgesamt vier Teilstücken vor. Über die Ausgabe von 5,5 Millionen Euro für die Achse von Böhlerstraße bis zum Luegplatz muss die Politik entscheiden, am Mittwoch, 5. Juni, im Verkehrsausschuss, und schließlich am 27. Juni im Stadtrat.