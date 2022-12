Verkehr in Düsseldorf Forderung nach Sammelplätzen für E-Scooter in den Stadtteilen

E-Scooter, Leihfahrräder und E-Roller, die nicht ordentlich abgestellt werden, sorgen schon länger für Ärger. Sie blockieren Bürgersteige, Fahrradwege und Ausfahrten und in großen Mengen stören sie auch das Stadtbild. War das Problem zunächst nur in der Stadtmitte aufgetreten, verlagert sich nun dieses auch auf die Stadtteile am Rande des Stadtgebietes.