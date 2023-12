Klimafreundliche Verkehrsmittel Flingerns erste Mobilitätsstation

Auf dem Hermannplatz wird am Freitag, 8. Dezember, die inzwischen zehnte Mobilitätsstation, die die Stadttochter Connected Mobility Düsseldorf GmbH (CMD) im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf errichtet hat, eröffnet. An der nördlichen Platzspitze sowie in den Seitenräumen der Hermannstraße und Lindenstraße sind dann neue nachhaltige Mobilitätsangebote für die Anwohner verfügbar. An der Platzspitze in unmittelbarer Nähe zum Bücherschrank wird zudem eine Sitzgruppe aufgestellt. Das Mobilitätsangebot besteht im Detail aus einer Fahrradstation mit acht per App buchbaren, abschließbaren Stellplätzen, mehrere Fahrrad- und Lastenradbügel für sicheres Radparken im öffentlichen Raum, einer Sharingstation für das ordentliche und sichere Abstellen von E-Scootern und Co. und eine bessere Angebotsverfügbarkeit. Zudem gibt es vier Carsharing-Stellplätze, in Partnerschaft mit den Firmen Cambio und Miles, sowie eine Luft- und Reparaturstation für Fahrräder, Kinderwagen oder Rollstühle.