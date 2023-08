Verkehr in Düsseldorf Die Angst vor der Fahrradstraße

Irgendwie dürfte sich Manuel Schmitz seinen Job bei der Stadt anders vorgestellt haben: Im Amt für Verkehrsmanagement die Radwegeplanung durchzuführen, das klingt doch erst einmal verlockend, ist es doch etwas, was eigentlich jeder positiv sieht – sollte man meinen. Aber so ein wenig hat sich der Wind mit dem Ausbau des Radhauptnetzes in Düsseldorf gedreht, gibt es zunehmend auch Kritiker – wie das Beispiel Gutenbergstraße zeigt.