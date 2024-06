Gleichgeschlechtliche Paare als Symbol In Düsseldorf soll es doch Ampelpärchen geben

Die Vertreter zahlreicher Fraktionen äußerten daraufhin Unmut und Unverständnis über diese Einschätzung. Vor allem verwiesen sie auf die problemlose Verwendung in anderen Städten, so sind etwa in Duisburg und Essen Bergmännchen im Einsatz. Felix Mölders von der FDP hatte damals schon zusammengefasst: „Die Mehrheit steht dahinter, wir wollen das. Bitte blocken Sie an der Stelle nicht, das ist die falsche Stelle.“ Mit „Befremden“ hatte SPD-Vertreter Peter Rasp auch die Ausführungen der Stadt reagiert. So kommt der aktuelle Antrag zum Thema quasi mit Ansage.