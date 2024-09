Neue Verkehrskonzepte in Düsseldorf Erste Mobilitätsstation im Stadtteil Hamm

Am S-Bahnhof Hamm ist der Bedarf für Fahrradparken hoch. Bislang konnten Fahrräder in den Boxen von "DeinRadschloss" untergebracht werden. Die neue doppelstöckige Fahrradstation schafft nun 16 weitere sichere Abstellplätze. Darüber hinaus gibt es an der Mobilitätsstation eine Reparaturstation für Räder, Rollstühle und Co. sowie zwei Carsharing-Stellplätze.