Unfall in Düsseldorf Ermittlungen gegen Stadt-Mitarbeiter nach Fahrradunfall auf Heuss-Brücke

Die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf ermittelt gegen einen Mitarbeiter der Stadt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Grund ist der Unfall eines E-Bike-Fahrers im vergangenen Oktober – der 66-Jährige war auf der Brücke an einem Bordstein ins Straucheln gekommen, gegen die Brüstung geprallt und sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde lebensgefährlich verletzt.