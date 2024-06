Umbau einer Haltestelle im Düsseldorfer Osten Einschränkungen bei der Rheinbahn dauern zwei Monate

Mit dem Code „REDY24“ erhalten Kunden ein Guthaben von fünf Euro, welches für die Redy-Angebote, wie die im Jahr 2023 eröffnete B+R-Fahrradsammelanlage am Staufenplatz, verwendet werden kann. Der Kooperationspartner Tier weitet während der Bauarbeiten sein Angebot aus und bietet E-Scooter und E-Bikes in ganz Gerresheim an. Diese lassen sich in der Redy-App buchen und sind mit dem Gutschein kombinierbar.