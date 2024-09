Serie in Düsseldorf Einbrecher knacken reihenweise Fahrradstationen

Exklusiv | Düsseldorf · E-Fahrräder sind teuer. Damit sie sicher stehen, bietet die Stadttochter CMD immer mehr Stellplätze in Fahrradgaragen an. Profis brechen sie seit Juni in Serie mit brutaler Gewalt auf. Das ist jetzt der Plan der CMD.

27.09.2024 , 17:28 Uhr

Blick in eine Fahrradgarage am Friedensplätzchen. Die Anlagen sind vor allem in den Gründerzeitvierteln rasch ausgebucht. Die Auslastung liegt insgesamt bei 90 Prozent. Foto: Bretz, Andreas (abr)